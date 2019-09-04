В ОРДЛО поддержали Рабошапку за отставку Матиоса

В так называемой "ДНР" считают, что Матиос покрывал преступления против мирных жителей.

В ОРДЛО Матиоса обвинили в покрывании преступлений против мирных жителей УНИАН

Читай также: Суд по делу главы "ЦИК ДНР" отложили до ноября

На посту главного военного прокурора Анатолий Матиос не сделал ничего, чтобы предотвратить масштабные нарушения международного гуманитарного права со стороны военнослужащих Украины. Такое мнение высказала так называемая “уполномоченная по правам человека в ДНР” Дарья Морозова, пишет УНН.

“Увольнение Анатолия Матиоса, как и предшествовавшая этому отставка главы Службы безопасности Украины Василия Грицака является закономерным следствием отсутствия эффективности в осуществляемой ими деятельности, - говорит она.

Читай также: Германия выделила 1 млн евро гумпомощи пострадавшим от войны на Донбассе

"За время их работы военные преступления Киева на Донбассе в преимущественном большинстве случаев так и не получали должного расследования, а виновные оставались безнаказанными”, — заявила Морозова.

По ее мнению, именно руководство военной прокуратуры и СБУ покрывало преступления против мирных жителей.

Ранее СБУ задежала организатора поставок продуктов в "ЛДНР".

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram