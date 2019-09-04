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Гончарук ожидает ликвидации управления по борьбе с экономической преступностью

Комментариев: 2
Таким образом Гончарук планирует "защитить бизнес от силовиков".
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
acebook.com/aleksey.goncharuk

Служба безопасности Украины должна ликвидировать управление по борьбе с экономической преступностью (УБЭП), считает премьер-министр Алексей Гончарук.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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"УБЭП уже ушло в прошлое. Это еще не завершенный процесс, но это уже первые сильные шаги, которые указывают на то, что правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу. Мы ожидаем, что Служба безопасности Украины сделает так же, по меньшей мере - на уровне тех практик, которые существуют сейчас ", - заявил он на встрече правительства с экспортной ИТ-индустрией в Киеве в среду.

Он также ожидает активизации действий по защите бизнеса от "произвола" силовиков.

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"Мы ожидаем, что уже в этом месяце мы примем все необходимые законы, чтобы окончательно отвадить правоохранителей и силовиков от бизнеса и создать комфортные условия для развития", - отметил Гончарук.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин планирует отменить бумажный документообмен между госучреждениями.

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Теги: Алексей Гончарук, СБУ, МВД, управление по борьбе с экономической преступностью
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Комментариев (2)
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Woodbrother    04.09.2019, 12:30
Оценка:  +1
Woodbrother
Ура ! Бизнес Дяди Бени может спать спокойно.
ВосставшийИзБана    04.09.2019, 12:20
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Чей бизнес? ... Ах да! Бенин.
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