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“Memento mori”: Возле взорвавшегося дома ректора ТНЭУ нашли записку с угрозами

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СМИ пишут, что в записке ректору якобы пожелали “помнить о смерти”.
На месте взрыва нашли записку
На месте взрыва нашли записку
ternopoliany.te.ua

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили записку с угрозами в адрес ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого, который пострадал в результате взрыва неизвестного предмета.

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Записка с угрозами находилась в конверте возле дома, который взорвали неизвестные взрывчаткой, передает портал Тернополяни.

По предварительной информации, записка была написана от руки. 

Привет от нас. Ректору моменто море. Momento mori (вероятно, Memento mori (Помни о смерти), - ред.), - было написано в записке.

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Напомним, в Тернополе взорвали дом ректора вуза. Пакет со взрывчаткой подбросили к дому ректора Крысоватого. Он взорвался когда мужчина его поднял. Ректор и его жена госпитализированы в тяжелом состоянии. 

 

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Теги: записка, дом, взрыв, угрозы
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