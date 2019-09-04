На должность заместителя главы минобороны претендует Екатерина Коваль

Кроме прочего, Коваль является участником программы Украина-НАТО.

На должность заместителя министра обороны Украины Андрея Загороднюка претендует эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны Екатерина Коваль.

Об этом свидетельствует поданная 4 сентября декларация.

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В декларации, в разделе “Место работы“ (где указывается место будущей работы или прохождения службы для кандидатов) Коваль отметила “Министерство обороны Украины“, а в подразделе “Должность“ (или должность, на которую претендует как кандидат) указано “заместитель министра обороны Украины“.

Кандидат на должность заместителя министра также отметила, что является конечным бенефициарным собственником (контроллером) общественной организации “Страна права“ (State of Law). Также известно, что Коваль до этого занималась общественной деятельностью и является участником программы Украина-НАТО.

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Напомним, что 29 августа на заседании Верховной Рады 9-созыва было назначено новое правительство, которое возглавил Алексей Гончарук

30 августа президент Владимир Зеленский представил Министерству обороны нового министра обороны Андрея Загороднюка.

Как сообщалось в декабре 2017 года, из МВД уволили 24-летнюю помощницу Авакова. Министр внутренних дел Арсен Аваков поблагодарил свою экс-заместительницу Анастасию Дееву за работу и все проекты, которые она успешно завершила.

Ранее Аваков заявлял, что Деева работает “на общественных началах“.

Одиозная Деева после Авакова устроилась в ООН.