Глава МОЗ Зоряна прокомментировала скандальные СМС Радуцкого

В министерстве заявили о том, что "Зоряна Скалецкая здесь надолго".

Новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая прокомментировала скандальные СМС Михаила Радуцкого. В СМС шла речь о том, что Зоряна якобы человек Радуцкого.

Об этом стало известно во время пресс-конференции со Скалецкой.

На просьбу журналиста прокомментировать скандальные СМС Скалецкая ответила так.

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“Я с Радуцким если и пересекалась где-то, то это разве-что были эфиры. На каком из них я сказала, что я писала законопроект, который и дальше буду писать, если надо будет помощь – обращайтесь“ – отметила новый министр.

Скандальная переписка Радуцкого о назначении Зоряны на пост министра МОЗ Цензор

Скандальная переписка Радуцкого о назначении Зоряны на пост министра МОЗ Цензор

Скандальная переписка Радуцкого о назначении Зоряны на пост министра МОЗ Цензор

Скандальная переписка Радуцкого о назначении Зоряны на пост министра МОЗ Цензор

По словам Скалецкой, она слышала слухи об этом инциденте и опровергла их. Министр заявила, что с Радуцким общалась редко, а должность заняла, подав соответствующее резюме.

В свою очередь помощник Зоряны Дмитрий Раимов прокомментировал вопрос “временности“ нового министра на должности.

“У нас ходит такая шутка, что министерство такое интересное. Здесь все, что временно, очень довольно надолго (...) Поэтому я думаю, что госпожа министр будет работать долго“, - отметил Раимов.

Ранее Радуцкий объяснил свои слова о Супрун словами “Это была личная переписка“.

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