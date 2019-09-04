Кабмин создает фонд подготовки новых айтишников

IT Creative будет постепенно наращивать финансирование и займется как курсами, так и помощью студентам.

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Кабмин инициирует создание Фонда IT Creative, который будет готовить новых IT-специалистов. Об этом заявил премьер Алексей Гончарук во время встречи правительства с экспортной IT-индустрией.

“Наше правительство настроено создать максимально комфортные условия для работы IT-индустрии, чтобы отрасль росла еще больше и быстрее. Одной из проблем, которая сдерживает сегодня развитие IT-отрасли, является нехватка кадров", - отметил он.

"Отрасль растет на 25-30 тысяч специалистов ежегодно, а университеты выпускают только 16 тысяч студентов. Именно поэтому мы инициируем создание Фонда IT Creative. Фонда развития человеческого капитала, который будет воспитывать новых квалифицированных специалистов", - пояснил Гончарук.

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По его словам, деньги из этого фонда пойдут на финансирование трех направлений: создание новых кампусов и курсов для IT-специалистов, финансирование стипендий студентов украинских ВУЗов и на гранты для молодых ученых.

Гончарук также отметил, что Фонд IT Creative будет создан при участии международных организаций, представителей IT-индустрии и государства.

Фонд будет финансироваться за счет специального сбора, который будет расти от 1% в 2020 году до 5% в 2024 году. Ожидается, что Фонд заработает в 2020 году, а его наполнение будет составлять 0,5 млрд грн и будет в дальнейшем расти.

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“Мы прекрасно при этом понимаем, что бизнесу некомфортно развиваться в условиях существования старого еще советского Трудового кодекса, который был прописан для работы крупных заводов и точно не для каких-то креативных отраслей. К концу года, надеюсь, что совместно с парламентом мы решим эту проблему“, - добавил Гончарук.

По его словам, в ближайшие десять лет креативная индустрия получит четкие и стабильные правила работы.

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