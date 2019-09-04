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Кабмин создает фонд подготовки новых айтишников

Комментариев: 2
IT Creative будет постепенно наращивать финансирование и займется как курсами, так и помощью студентам.
Гончарук анонсировал фонд для развития IT
Гончарук анонсировал фонд для развития IT
Facebook Алексея Гончарука

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Кабмин инициирует создание Фонда IT Creative, который будет готовить новых IT-специалистов. Об этом заявил премьер Алексей Гончарук во время встречи правительства с экспортной IT-индустрией.

“Наше правительство настроено создать максимально комфортные условия для работы IT-индустрии, чтобы отрасль росла еще больше и быстрее. Одной из проблем, которая сдерживает сегодня развитие IT-отрасли, является нехватка кадров", - отметил он.

"Отрасль растет на 25-30 тысяч специалистов ежегодно, а университеты выпускают только 16 тысяч студентов. Именно поэтому мы инициируем создание Фонда IT Creative. Фонда развития человеческого капитала, который будет воспитывать новых квалифицированных специалистов", - пояснил Гончарук.

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По его словам, деньги из этого фонда пойдут на финансирование трех направлений: создание новых кампусов и курсов для IT-специалистов, финансирование стипендий студентов украинских ВУЗов и на гранты для молодых ученых.

Гончарук также отметил, что Фонд IT Creative будет создан при участии международных организаций, представителей IT-индустрии и государства.

Фонд будет финансироваться за счет специального сбора, который будет расти от 1% в 2020 году до 5% в 2024 году. Ожидается, что Фонд заработает в 2020 году, а его наполнение будет составлять 0,5 млрд грн и будет в дальнейшем расти.

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“Мы прекрасно при этом понимаем, что бизнесу некомфортно развиваться в условиях существования старого еще советского Трудового кодекса, который был прописан для работы крупных заводов и точно не для каких-то креативных отраслей. К концу года, надеюсь, что совместно с парламентом мы решим эту проблему“, - добавил Гончарук.

По его словам, в ближайшие десять лет креативная индустрия получит четкие и стабильные правила работы.

 

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Теги: IT, фонд, специалисты, подготовка
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    04.09.2019, 13:30
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Почему не написали главного? Этот фонд будет формироваться введением нового налога на ФОПы айтишников. Т.е. увеличивается налогообложение самозанятых специалистов. Т.е. платить за подготовку специалистов будут не те, коты нужны эти специалисты, а те, кому эти новые специалисты в будущем будут
ВосставшийИзБана    04.09.2019, 13:31
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
составлять конкуренцию. Абсурд. Поздравляю зебобиков с очередной победой над здравым смыслом.
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