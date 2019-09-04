Нардеп предложил уменьшить зарплату народным избранникам

Гончаренко уверен, что хватить двух минималок.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко от “Европейской солидарности” предложил уменьшить зарплату народным избранникам. Это будет стимулом для того, чтоб улучшить уровень жизни в стране.

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Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

Гончаренко предложил зафиксировать зарплату народных депутатов в сумме двух минимальных зарплат украинцев. На данный момент минималка в Украине равна 4173 гривнам. Соответственно, нардеп предлагает своим коллегам, и себе в частности, 8346 гривен ежемесячно.

Я не стал ждать, пока в Раде наговорятся про то, как все будет через 5 лет. Поэтому уже подготовил и подал законопроект про уменьшение зарплаты депутатов до двух минимальных заработных плат. Это должно произойти уже сегодня, а не когда-то. Хотели экономию? Вот реальная экономия! И реальный стимул для роста экономики. Повышаете минимальную заработную плату, и автоматически и ваша зарплата растет, - написал нардеп.

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К слову, Гончаренко написал, что законопроект уже внесен в парламент. Между тем, на момент выхода этой публикации на сайте украинского парламента данного законопроекта не найдено.

Напомним, Разумков заявил, что нардепам мало платят. Глава Слуги народа хочет для украинских депутатов зарплаты как у европейских коллег и хороший соцпакет.

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