100 дней президентства Зеленского: от демократии к узурпации власти, – ОПЗЖ

Судя по последним действиям и заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, нынешняя власть встала на путь диктатуры и авторитаризма. Первые 100 дней нового главы государства привели фактически к узурпации власти в стране, говорится в заявлении партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ".

Об этом сообщает пресс-служба.

"Ручная монокоалиция в ВР – народные избранники, в большинстве своем не имеющие малейшего понятия о государственном устройстве и законотворчестве, но дружно создающие законодательный спам, позволяет президенту узурпировать власть в стране. Очевидными стали намерения президента Зеленского лишить парламент реальных полномочий, получить возможность давления на депутатов, продолжить языковую дискриминацию, подчинить себе де-юре независимые от президента антикоррупционные органы – НАБУ, САП, ДБР. По сути, в стране открывается новый сезон политически мотивированных преследований, давления на независимые СМИ, запугивания лишением лицензий телеканалы. Фактически сегодня можно говорить о проведении президентом Зеленским и его подчиненными конституционного переворота – получении им без ограничений всех властных полномочий", – сказано в заявлении.

По словам его авторов, в постановочном рекламном фильме на телеканале "1+1", так называемом интервью президента, в отношении партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" были выдвинуты безосновательные обвинения, приправленные прямыми угрозами.

"Зе-власть прекрасно понимает, что единственной реальной оппозицией для нее является ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ, поэтому в отношении нашей политической силы запущен маховик репрессий. Для этого в ближайшее время готовится пресс-конференция главы СБУ – полное подобие пресс-конференции, которую СБУ Грицака по заказу Порошенко уже проводила для того, чтобы помешать делу установления мира, нормализации украино-российских отношений и освобождении удерживаемых лиц. Подконтрольные президенту силовики пытаются расправиться и с объективными телеканалами, понимая, какое влияние они имеют на общество. По сути, они используют технологии Порошенко, который стремился уничтожить острые и откровенные передачи, транслирующиеся в прямом эфире, заменив их на заранее смонтированные рекламные "интервью" с заготовленными вопросами", – заявили в политсиле.

В оппозиции уверены, что власть действует цинично и незаконно – от попыток лишить лицензии телеканал NewsOne и рейдерского захвата канала "112 Украина" до клеветнических обвинений и открытых угроз в отношении партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ".

"Заявляем, что прежде чем делать подобные заявления, Зе-власти не мешало бы изучить деятельность своих "папередников", которые на камеры также любили делать безосновательные, бредовые по своему содержанию заявления, а затем – вспомнить о бесславном настоящем политических проектов: БПП, "Народный фронт", "Самопомич" и других. ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ ответственно заявляет: мы действуем исключительно в рамках закона, на принципах транспарентности и демократии. Мы – партия, которая, в отличие от "Слуги народа", объединяет известных государственных деятелей, ведущих юристов, экономистов – состоявшихся профессионалов – заявляем: клеветнические обвинения в адрес партии, которую поддержало 2 миллиона избирателей, – это "очень громкая история, которая очень плохо закончится". Для тех, кто затевает эту политическую провокацию", – резюмируется в заявлении партии.