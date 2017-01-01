"Не Уляна": Скалецкая не будет подражать Супрун в Facebook

Новый министр пообещала вместо постов в Facebook блог.

Новый глава МОЗ Зоряна Скалецкая пообещала завести блог, так как редко пользуется социальными сетями. Также министр рассказала о своих приоритетах работы в МОЗ.

Об этом она сообщила во время пресс-конференции.

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Традиция Ульяны Супрун писать посты в Facebook будет переформатирована в блог.

“У меня тоже есть много чего вам рассказать. Я уверена, что мы сделаем отдельный блог для информирования вас о разных интересных и важных вещах, которые соответствуют знаниям, которыми я обладаю“, - заявила министр.

Приоритеты главы МОЗ Зоряны Скалецкой

Среди основных приоритетов Зоряна назвала увеличение продолжительности жизни, повышение рождаемости и здоровье украинцев в целом.

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“Мы будем работать над увеличением продолжительности жизни. Люди в возрасте 55 лет имеют проблемы если не с давлением, то с сердцем. Мы должны работать над тем, чтобы такие проблемы начинались гораздо позже, человек жил дольше“, - подчеркнула министр.

Ранее Радуцкий объяснил свои слова о Супрун словами “Это была личная переписка“.

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