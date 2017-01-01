Госизмена: Председателя "избиркома" Крыма объявили в розыск

Оккупанты планируют провести в Крыму и Севастополе очередные "выборы" депутатов крымского парламента и местных советов 8 сентября 2019 года.

Малышев - один из главных организаторов проведения всех незаконных избирательных процессов в Крыму Сепаратистское издание

Прокуратура Автономной Республики Крым объявила в розыск так называемого председателя "Избирательной комиссии Республики Крым" Михаила Малышева. Также, по информации ведомства, ему уже сообщено о подозрении в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает прокуратура Автономной республики Крым.

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“Вместе с тем суд удовлетворил ходатайство Прокуратуры АР Крым и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении главы “Избирательной комиссии“, который уклоняется от уголовной ответственности. Таким образом суд дал согласие на привлечение подозреваемого к уголовной ответственности (in absentia), то есть при его фактическом отсутствии“, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что объявленный в розыск глава избиркома еще 16 марта 2014 года обеспечил проведение “референдума“ на территории полуострова.

Согласно информации на сайте российского избиркома Крыма, его нынешним главой является Михаил Малышев.

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Российские оккупанты планируют провести в Крыму и Севастополе выборы депутатов крымского парламента и местных советов 8 сентября 2019 года. В Украине, США, ЕС и ряде стран мира не признают законность проведения Россией выборов на аннексированном полуострове.

Как сообщалось, прокуратура Автономной Республики Крым совместно с следственным отделом Главного управления Службы безопасности в АРК объявила о подозрении гражданину Украины, “председателю“ незаконно созданной в аннексированном Россией Крыму “избирательной комиссии республики“ в марте 2018 года.

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