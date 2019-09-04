Медведчук: Демократия – это соблюдение законов, если это упразднить, от государства останется только название

Все изменения в Конституцию Украины должны проходить с соблюдением всех процедур, регламентированных действующим законодательством. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады IX созыва, председатель политсовета партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" Виктор Медведчук, комментируя журналистам обвинения представителей партии "Слуга народа" в том, что оппозиционная политсила намерено затягивает время с принятием законов.

Об этом сообщает пресс-служба.

"Когда "Слуги народа", не дай бог, упростят нашу Конституцию и законы, в том числе Закон о регламенте, и это перестанет быть требованием, то тогда никто не будет, как они говорят, затягивать процедуры", – отметил народный депутат.

Виктор Медведчук подчеркнул, что его партия настаивает на том, чтобы все изменения, которые вносятся сегодня украинским парламентом, были приняты с выполнением норм законов, поскольку это – главный показатель здорового, демократического общества.

"Демократия – это процедуры, не будет процедур – не будет демократии. Если у партии власти получиться все упростить, это негативно отразится на развитии парламентаризма, государства и законотворчества в целом. Мы обязаны выполнять все законодательные нормы, которые утверждают, что мы живем в правовом демократическом государстве, а не просто имеем название государства, от которого может не остаться ничего, если действительно эти процедуры будут упразднены", – заметил Виктор Медведчук.

Народный депутат также отметил, что ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ поддерживает сокращение количества народных депутатов.

"Это наша позиция и моя личная – еще с 2000 года. Я был одним из организаторов референдума, когда 89% граждан Украины проголосовало за уменьшение состава Рады до 300 народных депутатов. Сегодня у нас позиция следующая: мы разместили на нашем сайте предложение относительно количественного изменения состава парламента. Мы считаем, что их (народных депутатов, – ред.) должно быть не больше 225. И необходима пропорциональная система выборов", – прокомментировал парламентарий.

Народный депутат уверен, что такое решение может эффективно повлиять на законодательный процесс и с этим не должно быть никаких проблем. Поддерживает "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" и введение императивного мандата – права фракции лишать депутата его статуса. По мнению главы политсовета, императивный мандат дисциплинирует, исключает коррупционную составляющую в деятельности парламента, а также обязывает народного депутата отстаивать интересы той политической силы, с которой он зашел в парламент.

Виктор Медведчук также заметил, что его политическая сила сделает все от нее зависящее, чтобы в Верховной Раде этого созыва учитывались все ошибки прошлого.