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Супрун обвинила журналистов в сексизме

Комментариев: 0
На странице экс-министра появился скандальный пост.
Супрун обвинила журналистов в сексизме
Супрун обвинила журналистов в сексизме
facebook.com/ulanasuprun/

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун прокомментировала сексистские позиции некоторых украинских средств массовой информации “интересным постом”. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Экс-чиновница опубликовала заметку, в которой выразила недоумение и разочарование журналистами, которые публикуют "неправильные" фотографии. 

Супрун недовольна тем, что СМИ публикуют неудачные фотографии известных женщин. Тем самым они подталкивают аудиторию расценивать их не по профессиональному признаку, а с критической точки зрения.

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Супрун считает, что такие материалы в СМИ являются показателем низости и подлости, так как неудачный снимок - это аргумент слабаков и тех, у кого нет собственной позиции. 

В посте Супрун также возмутилась тем, что женщин называют “прекрасной половиной человечества” и “слабым полом”. Она уверена, что мужчины и женщины являются равными.

Напомним, под зданием Минздрава прошел митинг благодарности Ульяне Супрун. Люди собрались, чтобы поблагодарить Ульяну Супрун за ее работу. Бывшая и.о. министра спустилась к людям и выступила с речью. Затем люди делали с ней селфи, а также подарили цветы и бейсбольную биту.

 

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Теги: Супрун, журналисты, сексизм
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    04.09.2019, 13:35
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А Природу или Бога она обвинить в сексизме не хочет? Ведь это они разделили людей на два разных пола.
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