Богдану и Рябошапке выплатили большую зарплату, чем Зеленскому

В августе президент получил "голый оклад", без каких-либо дополнительных выплат. В то же время глава Офиса президента и его зам получили повышенную зарплату.

Андрей Богдан и его заместители в августе начали получать зарплату в Офисе Президента. При чем, выше, чем у президента Владимира Зеленского. Об этом в среду, 4 сентября, сообщают Українські Новини со ссылкой на ответ Государственного управления делами.

Заработную плату Президенту Украины Зеленскому В. А. в августе 2019 года начислено в размере должностного оклада – 28 000 гривен. Других составляющих зарплаты (надбавок, премий и т.п.) Президенту не установлено, - говорится в ответе ведомства на запрос журналистов.

Читай также: Новый министр образования Новосад рассказала, когда повысит зарплаты учителям

При этом из начисленной зарплаты было выплачено 5 460 гривен налогов и сборов, поэтому получил Зеленский за август 22 540 гривен зарплаты.

Зарплата Богдана за август составила 39 874 гривны.

Должностной оклад - 16 919 гривен, надбавка за выслугу лет - 4 568 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 2 743 гривны, надбавка за интенсивность труда - 8 743 гривны и другие выплаты (за период служебных командировок, премия, индексация денежных доходов) - 6 901 гривна, - сказано в ответе.

Читай также: Разумков заявил, что нардепам мало платят

Из заместителей руководителя Офиса выше всего зарплата за август была у Руслана Рябошапки – 37 644 гривны.

Замруководители Офиса Алексей Гончарук и Юрий Костюк также получили в августе зарплату выше, чем у Зеленского - 32 399 и 31 724 гривны соответственно.

Самые низки зарплаты из руководства Офиса в августе были у замруководителя Кирилла Тимошенко - 26 407 гривен и у первого зама Сергея Трофимова - 25 716 гривен.

В то же время Госуправление делами не ответило, получал ли зарплату в августе замруководителя Офиса Вадим Пристайко.

Всего по состоянию на сентябрь ГУД начисляет зарплату 379 работникам Офиса (Администрации) Президента.

Ранее Госуправление сообщало, что в мае – июле Богдану и руководству Офиса Президента зарплата не начислялась.

Им также не выплачивались вознаграждения по гражданско-правовым договорам.

Богдан, Трофимов, Костюк, Рябошапка и Тимошенко были назначены в Администрацию Президента 21 мая, Пристайко - 22 мая, а Гончарук - 28 мая.

С 25 июня все они были переведены в Офис Президента.

Напомним, нардеп предложил уменьшить зарплату народным избранникам. Гончаренко уверен, что хватить двух минималок.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram