В Минске проходит заседание ТКГ

Об этом сообщила пресс-секретарь переговорщика по Донбассу Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Кучма снова отправился в Минск на переговоры Facebook Дарки Олифер

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В Минске началась встреча трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Около 13:00 в Минске началось заседание трехсторонней контактной группы. Других деталей Олифер пока не сообщила.

Российские СМИ тем временем приводят новую дату обмена пленными 7 сентября, но официально ее в Кремле не подтверждают.

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