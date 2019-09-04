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"Слуга народа" может разработать новый закон о легализации каннабиса - Скалецкая

Комментариев: 4
Глава Минздрава уверена, что каннабис можно легализовать при должном медицинском обосновании.
Скалецкая на пресс-конференции заявила о возможности легализации каннабиса
Скалецкая на пресс-конференции заявила о возможности легализации каннабиса
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Депутаты из фракции “Слуга народа“, возможно, займутся разработкой нового законопроекта о легализации каннабиса в медицинских целях. Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в ходе своей первой официальной пресс-конференции в статусе министра.

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Новый руководитель медицинского ведомства уверена, что вопрос легализации лечебной марихуаны следует тщательно проработать. По ее словам, эта тема уже обсуждалась ею с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Проблема не является категорической и может быть решена при должном медицинском обосновании необходимости применения данных веществ.

Насколько мне известно, у депутатов фракции “Слуга народа“ есть свои идеи по этому вопросу. Поэтому, возможно, мы увидим еще один законопроект в этой сфере, – отметила глава Минздрава.

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Полное видео с пресс-конференции Зоряны Скалецкой:

Напомним, ранее Супрун обвинила Авакова в препятствии легализации каннабиса. Минздрав и МВД уже долгое время не могут прийти к согласованному мнению по этому вопросу.

 

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Теги: каннабис, законопроект, Зоряна Скалецкая
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Комментариев (4)
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saveplace    04.09.2019, 14:19
Оценка:  -1
saveplace
Ребята если бы вы курили траву, вы б не писали сюда всякую ахинею. Желаю вам расслабиться угомонить гормоны) Мир всем
ВосставшийИзБана    04.09.2019, 14:04
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Они вообще дебилы что ли? Если в конопле есть какое-то действующее вещество - современная наука позволяет его выделить и даже искусственно синтезировать .Сделайте таблетки и продавайте их по рецепту. В чем проблема? А если разрешат продавать траву для курения - это будет катастрофа. Учитывая
ВосставшийИзБана    04.09.2019, 14:07
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
менталитет наших курильщиков - они будут курить где попало. Таким образом возникнет новая категория - пассивные курильщики конопли. Я иду по улице и вынужденно вдыхаю табачный дым. У меня курят соседи и от них запах табака заходит ко мне в квартиру. Я не хочу быть пассивным курильщиком любой гадости
Андрей_и_Богдан    04.09.2019, 14:12
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
После останется - только "слугой народа" в парламент!
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