"Слуга народа" может разработать новый закон о легализации каннабиса - Скалецкая

Глава Минздрава уверена, что каннабис можно легализовать при должном медицинском обосновании.

Депутаты из фракции “Слуга народа“, возможно, займутся разработкой нового законопроекта о легализации каннабиса в медицинских целях. Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в ходе своей первой официальной пресс-конференции в статусе министра.

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Новый руководитель медицинского ведомства уверена, что вопрос легализации лечебной марихуаны следует тщательно проработать. По ее словам, эта тема уже обсуждалась ею с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Проблема не является категорической и может быть решена при должном медицинском обосновании необходимости применения данных веществ.

Насколько мне известно, у депутатов фракции “Слуга народа“ есть свои идеи по этому вопросу. Поэтому, возможно, мы увидим еще один законопроект в этой сфере, – отметила глава Минздрава.

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Полное видео с пресс-конференции Зоряны Скалецкой:

Напомним, ранее Супрун обвинила Авакова в препятствии легализации каннабиса. Минздрав и МВД уже долгое время не могут прийти к согласованному мнению по этому вопросу.

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