В Одессе и Николаеве задержаны члены банды "элитных" грабителей

Преступники "гастролировали" по всей Украине.

Правоохранители в Одессе и Николаеве провели спецоперации по задержанию членов межрегиональной группировки грабителей, которые специализировались по элитному жилью.

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

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Работники криминальной полиции Киевской области совместно со спецподразделением КОРД оперативно и профессионально сработали в ходе задержания в Одессе и Николаеве группы лиц, которые совершали кражи из элитных домов и разбойные нападения на граждан.

“Чтобы нажиться на чужом, действовали хитро и просчитывали каждый шаг. Проникали в дома, когда хозяева еще отдыхали - под утро. В домах находили ценные вещи, украденное забирали с собой и убегали. Гастролировали по всей Украине“, - говорится в сообщении.

Членов банды задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ведутся следственные действия по ст.ст. 185 ч. 5, 187 и 257 УК Украины.

Как сообщалось 27 июля, в Херсоне задержали главаря “голливудской“ банды грабителей.

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