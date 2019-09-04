Зеленский ветировал третий закон Верховной Рады

Президент вернул в Раду со своими предложениями закон о господдержке скаутской организации Пласт.

Президент Владимир Зеленский ветировал закон о государственном признании и поддержке скаутской организации Пласт. Как свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, закон возвращен с предложениями президента.

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Текст предложений пока отсутствует.

Это уже третий закон, который Зеленский предлагает Раде доработать.

Напомним, Зеленский ветировал закон о кастрации педофилов. Президент Владимир Зеленский наложил вето на закон №6449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости".

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