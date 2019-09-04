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В Чернобыльской зоне туристический бум

Комментариев: 1
Число туристов, посетивших зону отчуждения в этом году, измеряется десятками тысяч.
Посмотреть на ЧАЭС и Припять едут со всего мира
Посмотреть на ЧАЭС и Припять едут со всего мира
depositphotos.com

Зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции побила рекорд по числу посетивших ее туристов. Об этом заявил Кирилл Гарник - помощник директора госагентства ЦОТИЗ, управляющего зоной отчуждения, пишет “Сегодня“.

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За восемь месяцев текущего года в зоне ЧАЭС побывал 74671 гость. В одном только августе уникальный туристический объект приехали посмотреть 14 416 человек. Причем динамика посещаемости резко восходящая: зимой зону посещали не более 3 тыс. человек, а уже в марте количество туристов резко возросло.

По мнению Гарника, рост туристического потока напрямую связан с активным продвижением зоны отчуждения как туристического объекта. Кроме того, притоку туристов способствовало упрощение правил въезда в зону и запуск новых маршрутов по ней.

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Как отмечают в ЦОТИЗ, активнее всего к ЧАЭС едут сами украинцы. В августе туристов из Украины насчитали 2597 человек. Второе место по числу гостей обеспечила Великобритания (1783 человек), третье — Польша (1397 туристов).

Напомним, в Чернобыльской зоне появились новые туристические маршруты. Теперь туристов будут катать по рекам Припять и Уж.

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Теги: ЧАЭС, Чернобыль, Припять, туризм
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Комментариев (2)
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asfd0    04.09.2019, 14:29
Оценка:  0
asfd0
Круто, может расширить эту зону на всю Украину, тогда вообще можно только за счёт туристов жить ))))))) Хорошая новость по украински )))))
COZEL    04.09.2019, 14:58
Оценка:  0
COZEL
))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))0
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