Антикоррупционный комитет изменил заключение к закону о ГБР и НАБУ

Теперь комитет считает, что новые полномочия президента не несут антикоррупционных рисков.

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Антикоррупционный комитет ВР изменил предварительное заключение к законопроекту предоставлении президенту полномочий увольнять и назначать директоров антикоррупционных органов. Соответствующее решение было принято сегодня, передает УНН.

"Определить, что законопроект 1014 соответствует требованиям антикоррупционного законодательства, не содержит коррупционных рисков", - говорится в решении.

"Кроме того, предположить, что на конкурсной основе, в соответствии с законом, избирается руководитель НАБУ и ГБР, определить перечень регуляторных органов и предположить, что регуляторные органы создаются президентом в порядке, определенном законом", - зачитала решение глава комитета Анастасия Красносельская.

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При этом она добавила, что также Комитет предлагает внести изменения в закон о ГБР для того, чтобы "уточнить его статус" и избежать противоречий в связи с предоставлением полномочий по назначению и увольнению директора ГБР президенту.

По ее словам, это решение поддержали 11 членов комитета, поэтому оно было принято. Ранее у Зеленского заверили, что полномочия назначать глав ГБР и НАБУ у президента не несут рисков.

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