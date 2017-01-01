Юнкеру назначили спецсоветника по Украине
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Еврокомиссия назначила Эльмара Брока специальным советником президента Еврокомиссии в отношениях с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
Брок будет консультировать президента ЕК по вопросам стратегии и приоритетов в Украине в связи с прошедшими президентскими и парламентскими выборами.
“Благодаря своему почти 15-летнему опыту работы на посту главы комитета по иностранным делам в Европарламенте, Брок будет способствовать установлению связей с новым правительством“, - считают в ЕК.
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Ранее Брок был замглавы и главой рабочей группы по иностранным делам Европейской народной партии, а также - главным докладчиком Европейского парламента по расширению ЕС.
Ранее Владимир Зеленский наградил евродепутата за антироссийскую акцию.
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