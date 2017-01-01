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Юнкеру назначили спецсоветника по Украине

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Брок будет консультировать президента ЕК по вопросам стратегии и приоритетов в Украине в связи с прошедшими в стране выборами.
Брок стал советником Юнкера по Украине
Брок стал советником Юнкера по Украине
EPA/UPG

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Еврокомиссия назначила Эльмара Брока специальным советником президента Еврокомиссии в отношениях с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Брок будет консультировать президента ЕК по вопросам стратегии и приоритетов в Украине в связи с прошедшими президентскими и парламентскими выборами. 

“Благодаря своему почти 15-летнему опыту работы на посту главы комитета по иностранным делам в Европарламенте, Брок будет способствовать установлению связей с новым правительством“, - считают в ЕК.

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Ранее Брок был замглавы и главой рабочей группы по иностранным делам Европейской народной партии, а также - главным докладчиком Европейского парламента по расширению ЕС.

Ранее Владимир Зеленский наградил евродепутата за антироссийскую акцию.

 

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Теги: Еврокомиссия, Украина, выборы, президент, Зеленский, советник
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