Под Киевом пожилая пара погибла, сжигая сухостой

Мужчина и женщина при выжигании сухой травы получили сильные ожоги и скончались в больнице.

В Киевской области выжигание сухой травы привело к гибели двух человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

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"3 сентября в 16:13 в оперативно-диспетчерскую службу Барышевского района поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в селе Бзов на улице Святониколаевской. По прибытию на место пожара было установлено, что огнем полностью охвачено хозяйственное здание и огонь распространился на рядом расположенную летнюю кухню", – говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 17:03 и ликвидирован в 17:50.

Как сообщалось 4 апреля, в Тернопольской области женщина загорелась, когда сжигала мусор.

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