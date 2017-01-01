Под Киевом пожилая пара погибла, сжигая сухостой
В Киевской области выжигание сухой травы привело к гибели двух человек.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.
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"3 сентября в 16:13 в оперативно-диспетчерскую службу Барышевского района поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в селе Бзов на улице Святониколаевской. По прибытию на место пожара было установлено, что огнем полностью охвачено хозяйственное здание и огонь распространился на рядом расположенную летнюю кухню", – говорится в сообщении.
Пожар был локализован в 17:03 и ликвидирован в 17:50.
Как сообщалось 4 апреля, в Тернопольской области женщина загорелась, когда сжигала мусор.
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