РФ направляет на Донбасс танки, САУ и минометы - ГУР

Подразделения российско-оккупационных войск устанавливают дополнительные минно-взрывные заграждения .

Оккупационные войска РФ скрыто усиливают позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) EPA/UPG

Оккупационные войска РФ в течении ротации подразделений, продолжающейся с середины августа, скрыто усиливают позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск). РФ направляет на передовую танки, самоходные артиллерийские установки и минометы.

Об этом сообщается в пресс-службе Минобороны.

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“На передовую прибывают мотострелковые подразделения, усиленные дополнительным вооружением и техникой, в том числе танками, самоходными артиллерийскими установками и минометами. Для маскировки техники оккупанты используют здания гражданской инфраструктуры“, - сообщил пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Как сообщает Главное управление разведки, подразделения российско-оккупационных войск интенсивно проводят инженерные работы в районах дислокации, в том числе устанавливают дополнительные минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международным правом противопехотных мин МОН-50 и ОЗМ-72.

Напомним, 30 августа сообщалось, что оккупанты усиливают боевую подготовку войск на Донбассе. Они готовились к проведению батальонных тактических учений с боевой стрельбой с привлечением артиллерийских и танковых подразделений.

В конце июля Россия также перебросила к границе с Украиной тяжелую военную технику.

Как сообщалось, в декабре 2018 Россия перевела в Крым “Калибры“, “Бастионы“ и сотню боевых самолетов.

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