Следком РФ обвинил уже второго украинца в нападении на посольство а Киеве

В январе текущего года украинец был заочно арестован Басманным судом Москвы.

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Следственный комитет России предъявил заочное обвинение украинцу Владимиру Кошовенко, принимавшему участие в акции под российским посольством в Киеве в марте 2016 года. Об этом сообщает сайт Следкома РФ.

Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 360 УК РФ. В январе текущего года украинец был заочно арестован Басманным судом Москвы по статье 329 УК РФ - надругательство над государственным флагом России.

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По данным следствия, 6 марта 2016 года Кошовенко и другие активисты в ходе акции “Свободу Надежде Савченко“ напал на посольство, что привело к нарушению его работы. Активисты использовали пиротехнику, сожгли российский флаг и повредили авто сотрудников посольства. Видео акции было выложено в YouTube.

Отметим, что в июне текущего года по тому же обвинению была заочно арестована украинка Ирма Карт.

Ранее СК РФ завел шесть уголовных дел на ВСУ за обстрелы на Донбассе.

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