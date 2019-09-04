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Следком РФ обвинил уже второго украинца в нападении на посольство а Киеве

Комментариев: 2
В январе текущего года украинец был заочно арестован Басманным судом Москвы.
Россия продолжает заочно обвинять украинцев из-за своего посольства
Россия продолжает заочно обвинять украинцев из-за своего посольства
УНИАН

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Следственный комитет России предъявил заочное обвинение украинцу Владимиру Кошовенко, принимавшему участие в акции под российским посольством в Киеве в марте 2016 года. Об этом сообщает сайт Следкома РФ.

Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 360 УК РФ. В январе текущего года украинец был заочно арестован Басманным судом Москвы по статье 329 УК РФ - надругательство над государственным флагом России.

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По данным следствия, 6 марта 2016 года Кошовенко и другие активисты в ходе акции “Свободу Надежде Савченко“ напал на посольство, что привело к нарушению его работы. Активисты использовали пиротехнику, сожгли российский флаг и повредили авто сотрудников посольства. Видео акции было выложено в YouTube.

Отметим, что в июне текущего года по тому же обвинению была заочно арестована украинка Ирма Карт.

Ранее СК РФ завел шесть уголовных дел на ВСУ за обстрелы на Донбассе.

 

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Теги: Следком РФ, РФ, Украина, посольство, нападение
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Комментариев (2)
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nelci    04.09.2019, 16:01
Оценка:  -1
nelci
Детские шалости закончились, пора и ответки получать, чтоб остальным придуркам не повадно было и дело тут не в российском посольстве, а в уважении к закону!
Сеемма    04.09.2019, 15:51
Оценка:  -4
Сеемма
Какие обвинения к бабуинам?
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