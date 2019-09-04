Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА

Решение теперь за президентом Зеленским.

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В правительстве есть поддержка решения об увольнении Владимира Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом в Telegram сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.

“Сегодня новое правительство Гончарука поддержало решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской государственной администрации. Решение теперь за президентом Зеленским. Встречи с Джулиани не помогли“. - написал он.

Эту же информацию подтвердил нардеп от “Евросолидарности“ Алексей Гончаренко.

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“Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КМДА! Киевское самоуправление - все“, - сообщил он.

Как сообщалось 14 августа, в ОП согласились, что этот Кабмин Кличко не уволит.

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