Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА
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В правительстве есть поддержка решения об увольнении Владимира Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.
Об этом в Telegram сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.
“Сегодня новое правительство Гончарука поддержало решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской государственной администрации. Решение теперь за президентом Зеленским. Встречи с Джулиани не помогли“. - написал он.
Эту же информацию подтвердил нардеп от “Евросолидарности“ Алексей Гончаренко.
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“Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КМДА! Киевское самоуправление - все“, - сообщил он.
Как сообщалось 14 августа, в ОП согласились, что этот Кабмин Кличко не уволит.
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