Обменом пленных занимается Москалькова - МИД РФ
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Проблематика обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной является прерогативой уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и правоохранительных органов. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает МИД.
МИД РФ на данный момент нечего добавить по данному вопросу, отметила Захарова. Отвечая на вопрос о сроках возможного обмена,она заявила, что каждым вопросом должны заниматься официально уполномоченные люди.
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"На данном этапе комментировать тему обмена - это исключительно прерогатива госпожи Москальковой и правоохранительных органов", - подчеркнула она.
"Как только у нас появятся соответствующие материалы, оценки или необходимость что-то прокомментировать, мы это обязательно сделаем", - добавила Захарова.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 2 сентября сообщила, что переговоры об обмене удерживаемыми лицами продолжаются.
Сегодня СМИ РФ озвучили новую дату возможного обмена удерживаемыми лицами - 7 сентября.
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