Детективы ГБР могут принудительно доставить Гонтареву на допрос

Суд дал разрешение детективам ГБР на соответствующие действия в отношении экс-главы Нацбанка.

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований применить к бывшей главе Нацбанка Валерии Гонтаревой силовой привод на допрос.

Об этом свидетельствуют материалы суда.

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Отмечается, что Гонтарева фигурирует в уголовном производстве, открытом 31 июля 2019 года “по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка, которые действували с целью получения неправомерной выгоды“. Речь идет об изменениях валютного регулирования и контроля, внесенных в нормативную базу Национального банка 19 января 2016 года.

Как сообщается, у органа предварительного расследования возникли объективные основания для допроса Гонтаревой, в связи с чем 5 августа ей была выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена средствами почтовой связи, и назначена дата допроса на 12 августа 2019 года.

15 августа Гонтаревой была повторно выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена средствами почтовой связи, и назначена дата проведения следственного действия на 22 августа, но она так и не появилась и причину не сообщала.

Валерия Гонтарева была главой НБУ с июня 2014 года по март 2018 года.

Как сообщалось 30 августа, Гонтареву в Лондоне сбила машина.

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