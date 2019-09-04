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Детективы ГБР могут принудительно доставить Гонтареву на допрос

Комментариев: 2
Суд дал разрешение детективам ГБР на соответствующие действия в отношении экс-главы Нацбанка.
Гонтареву неоднократно вызывали на допрос
Гонтареву неоднократно вызывали на допрос
bank.gov.ua

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований применить к бывшей главе Нацбанка Валерии Гонтаревой силовой привод на допрос.

Об этом свидетельствуют материалы суда.

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Отмечается, что Гонтарева фигурирует в уголовном производстве, открытом 31 июля 2019 года “по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка, которые действували с целью получения неправомерной выгоды“. Речь идет об изменениях валютного регулирования и контроля, внесенных в нормативную базу Национального банка 19 января 2016 года.

Как сообщается, у органа предварительного расследования возникли объективные основания для допроса Гонтаревой, в связи с чем 5 августа ей была выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена средствами почтовой связи, и назначена дата допроса на 12 августа 2019 года.

15 августа Гонтаревой была повторно выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена средствами почтовой связи, и назначена дата проведения следственного действия на 22 августа, но она так и не появилась и причину не сообщала.

Валерия Гонтарева была главой НБУ с июня 2014 года по март 2018 года.

Как сообщалось 30 августа, Гонтареву в Лондоне сбила машина.

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Теги: НБУ, коррупция, хищения, Валерия Гонтарева
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Комментариев (2)
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Woodbrother    04.09.2019, 15:53
Оценка:  0
Woodbrother
Против предыдущей команды управленцев сотрудники клоунского ГБР все такие грозные, что страшно смотреть. А против золотобатонников эти фуфельные ГБРовцы как щенки обосцанные.
Бувший_східняк    04.09.2019, 15:31
Оценка:  0
Бувший_східняк
...в виде тушки.
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