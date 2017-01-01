Покушение на ректора: в полиции заговорили о серийности

Полиция сообщила новые детали преступления.

По факту взрыва в с. Петрики Тернопольского района начато уголовное производство по ч.1 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о покушении на убийство.

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Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в области Александр Богомол во время сегодняшнего, передает пресс-служба полиции.

Сообщается, что дело о взрыве дома ректора ТНЭУ находится под контролем главного руководства Нацполиции.

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У полицейских есть несколько версий случившегося. По одной из версий, этот инцидент может быть связан с недавним взрывом машины жены экс-заместителя мэра Тернополя Владимира Каминского. В случае с последним, хотели просто напугать. Ректора Крысоватого, по информации полиции, хотели убить.

У Андрея Крысоватого тяжелое ранение руки - была разорвана кисть левой ладони. Жена получила осколочные ранения, - сообщил Александр Богомол.

Напомним, в Тернополе взорвали дом ректора вуза. Пакет со взрывчаткой подбросили к дому ректора Крысоватого. Он взорвался когда мужчина его поднял. Ректор и его жена госпитализированы в тяжелом состоянии.

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