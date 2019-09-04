Украина резко увеличила свою туристическую привлекательность

В глобальном туристическом рейтинге Украина поднялась сразу на 10 позиций.

Украина значительно поднялась в глобальном рейтинге туристической привлекательности. Такие данные содержатся в докладе “The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019“, составленном Всемирным экономическим форумом.

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Как следует из текста доклада, с 2017 года, когда в последний раз проводилось аналогичное исследование, Украина поднялась в рейтинге сразу на 10 позиций и заняла 78 место. Нашими ближайшими соседями в рейтинге туристической привлекательности оказались Шри-Ланка (77 место) и Армения (79 место).

Лидерами списка стали Испания, Франция и Германия. Из числа постсоветских стран Украину опередили: Россия (39 место), Эстония (46 место), Латвия (53 место), Литва (59 место), Грузия (68 место) и Азербайджан (71 место).

Глобальный туристический рейтинг Страница из доклада

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При составлении рейтинга эксперты анализировали полтора десятка различных факторов в том числе деловую среду, безопасность, международную открытость и общую инфраструктуру. Именно по этим параметрам Украина добилась значительного прогресса, позволившего ей продвинуться в рейтинге сразу на 10 позиций.

Напомним, в Чернобыльской зоне начался настоящий туристический бум. С начала года окрестности ЧАЭС посетило почти 75 тыс. человек.

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