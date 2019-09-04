Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина резко увеличила свою туристическую привлекательность

Комментариев: 1
В глобальном туристическом рейтинге Украина поднялась сразу на 10 позиций.
Украина стала более привлекательной для туристов
Украина стала более привлекательной для туристов
depositphotos.com

Украина значительно поднялась в глобальном рейтинге туристической привлекательности. Такие данные содержатся в докладе “The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019“, составленном Всемирным экономическим форумом.

Читай также: Поток украинских туристов в Крым неуклонно сокращается

Как следует из текста доклада, с 2017 года, когда в последний раз проводилось аналогичное исследование, Украина поднялась в рейтинге сразу на 10 позиций и заняла 78 место. Нашими ближайшими соседями в рейтинге туристической привлекательности оказались Шри-Ланка (77 место) и Армения (79 место).

Лидерами списка стали Испания, Франция и Германия. Из числа постсоветских стран Украину опередили: Россия (39 место), Эстония (46 место), Латвия (53 место), Литва (59 место), Грузия (68 место) и Азербайджан (71 место).

Глобальный туристический рейтинг
Глобальный туристический рейтинг
Страница из доклада

Читай также: Появился рейтинг самых безопасных городов мира

При составлении рейтинга эксперты анализировали полтора десятка различных факторов в том числе деловую среду, безопасность, международную открытость и общую инфраструктуру. Именно по этим параметрам Украина добилась значительного прогресса, позволившего ей продвинуться в рейтинге сразу на 10 позиций.

Напомним, в Чернобыльской зоне начался настоящий туристический бум. С начала года окрестности ЧАЭС посетило почти 75 тыс. человек.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: туризм, рейтинг, безопасность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
mirbigstar    04.09.2019, 15:55
Оценка:  -2
mirbigstar
Привлекательность???А нельзя ли уточнить.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь