В Одессе военнослужащий менял наркотики на оружие
В Одессе правоохранители задержали военнослужащего, который сбывал наркотики в обмен на нелегальное оружие.
Об этом сообщил отдел коммуникации областной полиции.
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Так, 36-летний военнослужащий был задержан при обмене 100 граммов наркотического вещества на десять пистолетов Макарова. Еще 250 граммов наркотического средства, по предварительной договоренности, правонарушитель должен был предоставить за полученное в ближайшее время. Все изъятое направлено на экспертизу.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.
Действия фигуранта квалифицированы по двум статьям Уголовного Кодекса Украины: ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Как сообщалось 31 августа, в Николаеве у воров нашли взрывчатку, оружие и коммунистическую символику.
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