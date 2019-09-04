В Одессе военнослужащий менял наркотики на оружие

Военный выменял 100 граммов наркотика на 10 пистолетов Макарова.

В Одессе правоохранители задержали военнослужащего, который сбывал наркотики в обмен на нелегальное оружие.

Об этом сообщил отдел коммуникации областной полиции.

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Так, 36-летний военнослужащий был задержан при обмене 100 граммов наркотического вещества на десять пистолетов Макарова. Еще 250 граммов наркотического средства, по предварительной договоренности, правонарушитель должен был предоставить за полученное в ближайшее время. Все изъятое направлено на экспертизу.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Действия фигуранта квалифицированы по двум статьям Уголовного Кодекса Украины: ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как сообщалось 31 августа, в Николаеве у воров нашли взрывчатку, оружие и коммунистическую символику.

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