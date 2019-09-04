Ульяна Супрун официально уволена – нардеп
Кабмин Украины сегодня принял решение об увольнении Ульяны Супрун. Она формально занимала должность заместителя министра здравоохранения.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, пишет Левый берег.
Была уволена Ульяна Супрун и много других заместителей - сказал он
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Позже информацию об увольнении подтвердил премьер-министр Алексей Гончарук. Также он сообщил об освобождении от обязанностей замминистр здравоохранения Александр Линчевский. Премьер назвал увольнения обычной практикой, связанной с приходом нового правительства.
Ранее сообщалось о том, что петиция в поддержку Супрун как министра МОЗ набрала 25 тысяч голосов.
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