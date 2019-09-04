Ульяна Супрун официально уволена – нардеп

Кабинет министров Украины сегодня принял решение об увольнении Супрун.

Бывшая и о министра МОЗ Уляьна Супрун pinterest.com

Кабмин Украины сегодня принял решение об увольнении Ульяны Супрун. Она формально занимала должность заместителя министра здравоохранения.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, пишет Левый берег.

Была уволена Ульяна Супрун и много других заместителей - сказал он

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Позже информацию об увольнении подтвердил премьер-министр Алексей Гончарук. Также он сообщил об освобождении от обязанностей замминистр здравоохранения Александр Линчевский. Премьер назвал увольнения обычной практикой, связанной с приходом нового правительства.

Ранее сообщалось о том, что петиция в поддержку Супрун как министра МОЗ набрала 25 тысяч голосов.

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