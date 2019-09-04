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Ульяна Супрун официально уволена – нардеп

Комментариев: 5
Кабинет министров Украины сегодня принял решение об увольнении Супрун.
Бывшая и о министра МОЗ Уляьна Супрун
Бывшая и о министра МОЗ Уляьна Супрун
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Кабмин Украины сегодня принял решение об увольнении Ульяны Супрун. Она формально занимала должность заместителя министра здравоохранения.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, пишет Левый берег.

Была уволена Ульяна Супрун и много других заместителей - сказал он

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Позже информацию об увольнении подтвердил премьер-министр Алексей Гончарук. Также он сообщил об освобождении от обязанностей замминистр здравоохранения Александр Линчевский. Премьер назвал увольнения обычной практикой, связанной с приходом нового правительства.  

Ранее сообщалось о том, что петиция в поддержку Супрун как министра МОЗ набрала 25 тысяч голосов. 

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Теги: Ульяна Супрун, увольнение, Кабмин
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Комментариев (6)
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КимЧенПых    04.09.2019, 16:41
Оценка:  0
КимЧенПых
гу хоум ту зе ЮСА, мазафака
asfd0    04.09.2019, 16:29
Оценка:  0
asfd0
На конец то обряд экзорцизма удался! )))))
Сливной_Бачок    04.09.2019, 16:00
Оценка:  -4
Сливной_Бачок
Не хотели бесплатной мелицины от Ульяны, сча будет очень платная от Радуцкого со страхованием. Кто получал страховку за побитую машину, знает как тебе всегда стараются недоплатить и отремантировать на говно СТО из говна и палок.
Коляка    04.09.2019, 15:53
Оценка:  -4
Коляка
за шо?
ВосставшийИзБана    04.09.2019, 16:15
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
За щеку.
ВосставшийИзБана    04.09.2019, 15:50
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Фух!!!
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