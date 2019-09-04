"В 6 раз больше": Стало известно, сколько заработал Парубий

Последняя заработная плата спикера выросла в 6 раз по сравнению с обычной.

Заработная плата бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия за август составила более 255 тысяч гривен, увеличившись в шесть раз, по сравнению с зарплатой за июль. Об этом в среду, 4 сентября, сообщают Українські новини, получившие ответ из парламента на соответствующий запрос.

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В частности, последняя зарплата Парубия составила 256 578 гривен. Первый вице-спикер Геращенко получила в августе 222 069 гривен, а заместитель Сыроид – 264 704 гривны.

В сумму выплаты включен месячный оклад и денежная компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска.

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Кроме того, Парубию, Геращенко и Сыроид в августе были начислены по 35 322 гривен на выполнение депутатских полномочий.

При этом зарплата Парубия в июле составила 42,3 тыс. гривен, Геращенко – 72,1 тыс. гривен, Сыроид – 42,3 тыс. гривен.

Напомним, в ГБР рассказали о вымогателях от имени Зеленского. Мошенников задержали при получении части суммы в 250 тысяч долларов в здании напротив Офиса президента.

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