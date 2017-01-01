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Кабмин назначил своего представителя в Раде

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Постоянным представителем правительства стала Ирина Верещук.
Верещук будет представлять Кабмин в Раде
Верещук будет представлять Кабмин в Раде
УНИАН

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Кабинет министров назначил своего постоянного представителя в Верховной Раде. На эту должность определили народного депутата Ирину Верещук. Решение принято на сегодняшнем заседании правительства, пишет Лига.

О назначении сообщил присутствовавший на заседании "зрителем" нардеп Алексей Гончаренко. Верещук в 2019 году была избрана нардепом IX созыва от партии Слуга народа: шла на выборы под №29 в списке как беспартийная.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин планирует назначить Верещук своим представителем в Раде.

 

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Теги: Рада, Кабмин, представитель, Верещук
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