Кабмин назначил своего представителя в Раде

Постоянным представителем правительства стала Ирина Верещук.

Читай также: Кабмин планирует отменить бумажный документообмен между госучреждениями

Кабинет министров назначил своего постоянного представителя в Верховной Раде. На эту должность определили народного депутата Ирину Верещук. Решение принято на сегодняшнем заседании правительства, пишет Лига.

О назначении сообщил присутствовавший на заседании "зрителем" нардеп Алексей Гончаренко. Верещук в 2019 году была избрана нардепом IX созыва от партии Слуга народа: шла на выборы под №29 в списке как беспартийная.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин планирует назначить Верещук своим представителем в Раде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram