Борьба со вспышками инфекций – главный приоритет нового министра МОЗ

Зоряна Скалецкая обещает первым делом заняться защитой граждан от инфекционных вспышек.

Защита населения от вспышек инфекционных заболеваний станет первоочередным приоритетом нового министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой. Об этом она заявила в ходе своей первой официальной пресс-конференции в статусе министра.

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Другим важным направлением деятельности министерства в ближайшее время будет вакцинация взрослого населения Украины. Хотя в стране сегодня имеются все необходимые вакцины и соблюдается календарь детских прививок, недостаточный уровень вакцинации взрослых остается одной из серьезных проблем.

Ключевыми сферами, требующими особого внимания нового главы министерства, также являются:

система экстренной медицинской помощи,

развитие современной и доступной трансплантологии,

обеспечение доступа всего населения к первичному звену медицинской помощи,

наведение порядка на фармацевтическом рынке и обеспечение доступности лекарств и др.

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Полная запись пресс-конференции министра МОЗ Зоряны Скалецкой:

Напомним, сегодня Кабмин официально уволил замминистра здравоохранения Украины Уляну Супрун. С 22 июля 2016 года по 29 августа 2019 года именно она возглавляла медицинское ведомство.

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