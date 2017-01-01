Борьба со вспышками инфекций – главный приоритет нового министра МОЗ
Защита населения от вспышек инфекционных заболеваний станет первоочередным приоритетом нового министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой. Об этом она заявила в ходе своей первой официальной пресс-конференции в статусе министра.
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Другим важным направлением деятельности министерства в ближайшее время будет вакцинация взрослого населения Украины. Хотя в стране сегодня имеются все необходимые вакцины и соблюдается календарь детских прививок, недостаточный уровень вакцинации взрослых остается одной из серьезных проблем.
Ключевыми сферами, требующими особого внимания нового главы министерства, также являются:
- система экстренной медицинской помощи,
- развитие современной и доступной трансплантологии,
- обеспечение доступа всего населения к первичному звену медицинской помощи,
- наведение порядка на фармацевтическом рынке и обеспечение доступности лекарств и др.
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Полная запись пресс-конференции министра МОЗ Зоряны Скалецкой:
Напомним, сегодня Кабмин официально уволил замминистра здравоохранения Украины Уляну Супрун. С 22 июля 2016 года по 29 августа 2019 года именно она возглавляла медицинское ведомство.
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