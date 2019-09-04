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Поездка Рабиновича и Медведчука в Москву – знак удачных переговоров, – эксперт

Комментариев: 1
Поездка Рабиновича и Медведчука в Москву – знак удачных переговоров, – эксперт

Визит руководителей политической партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука в Лефортово – это  знак для удачных мирных переговоров в будущем. Такое заявление на своей странице в Facebook сделала политический эксперт Елена Маркосян. 

"Визит руководства второй по численности партии в Верховной Раде – ОПЗЖ – в Москву, в Лефортово, к нашим заключенным и пленным – это хороший знак, что переговоры идут в нужном русле, а влияние и связи Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича в Москве играют на руку президенту Зеленскому и добавляют шансов на успешное освобождение наших сограждан из застенков Кремля", – отметила эксперт. 

По ее мнению, поездка оппозиционных политиков в Москву говорит об улучшении отношений с Российской Федерацией и сдвигом переговорного процесса между украинской и российской сторонами. 

"Скорее всего, в преддверии нового саммита Нормандской четверки стороны попытаются показать положительные результаты и доказать мировому сообществу, что их позиции несколько изменились. И этим шагом может стать обмен пленными", – считает политолог.

Кроме того, эксперт позитивно отметила решение разных политических сил действовать сообща ради освобождения пленных украинских граждан и готовность политиков отбросить свои противоречия для достижения общей цели. 

"В любом случае, активные попытки освободить наших сограждан, которые предпринимаются в последнее время с разных сторон и разными, зачастую противостоящими друг другу в иных вопросах, политическими силами говорят о том, что общество и политики готовы консолидироваться и работать сообща для решения жизненно важных проблем и задач. Ведь восстановить мир и вернуть наших ребят – главные задачи Украины на сегодняшний день", – подытожила Елена Маркосян.

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Комментариев (1)
Бувший_східняк    04.09.2019, 16:36
Оценка:  0
Бувший_східняк
Попиарились на посещении Лефортово и все дела. Явились в не приёмный день. Пытались передать заключённым сало, а его нет в списке разрешённых продуктов... Но "заботу" себе в висты записали.
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