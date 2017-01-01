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"С удовольствием уволил бы Столара вместо Кличко" - Гончарук

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Премьер-министр признался, что уважает Виталия Кличко.
Гончарук прокомментировал увольнение Кличко
Гончарук прокомментировал увольнение Кличко
Facebook Алексея Гончарука

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Премьер Алексей Гончарук вместо главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко уволил бы так называемого "смотрящего за Киевом" Вадима Столара, передает РБК-Украина.

Гончарук отметил, что уважает Кличко за его спортивные достижения и все то, что он сделал для Украины.

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"Я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара, например. Но формальной должности у этого человека нет, поэтому это сделать невозможно", - заявил премьер.

Напомним, ранее Кабмин уволил Виталия Кличко с должности главы КГГА.

 

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Теги: Гончарук, Столар, Кличко, КГГА, увольнение, премьер, Кабмин
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