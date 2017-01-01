"С удовольствием уволил бы Столара вместо Кличко" - Гончарук
Читай также: Депутаты спросили у КСУ, может ли Зеленский уволить Кличко
Премьер Алексей Гончарук вместо главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко уволил бы так называемого "смотрящего за Киевом" Вадима Столара, передает РБК-Украина.
Гончарук отметил, что уважает Кличко за его спортивные достижения и все то, что он сделал для Украины.
Читай также: Богдана допросили по делу о "смотрящих" Киева и взятке в $20 млн
"Я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара, например. Но формальной должности у этого человека нет, поэтому это сделать невозможно", - заявил премьер.
Напомним, ранее Кабмин уволил Виталия Кличко с должности главы КГГА.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram