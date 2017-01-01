Жалобу против рейдеров можно будет подать онлайн – Кабмин

Правительство усилило борьбу с рейдерством в сфере государственной регистрации.

Кабинет Министров Украины принял решение о противодействии рейдерству в сфере государственной регистрации. Об этом сообщает пресс-служба.

Для этого чиновники изменили формат подачи жалобы. Теперь это можно будет сделать онлайн.

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“Мы превращаем комиссию по рассмотрению жалоб в сфере регистрации в эффективный инструмент борьбы с рейдерством. Во-первых, жалобу в комиссию можно будет подать онлайн, это проще и уменьшит количество ошибок при подаче. Второе, все выводы комиссии будут публиковаться онлайн немедленно после подписания решения. Это обеспечит единую практику рассмотрения для всех и прозрачность. И третье – мы меняем принципы работы, чтобы к работе комиссии смогли приобщиться не чиновники, а высококвалифицированные и высокооплачиваемые юристы из частного сектора“, - прокомментировал решение правительства министр юстиции Денис Малюська.

Напомним, ранее Кабмин уволил Виталия Кличко с должности главы КГГА.

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