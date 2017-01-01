Религиозный конфликт под Ровно: Подрались 60 прихожан

Полицией открыто 12 уголовных производств.

Представители одной из общин срезали замки на дверях храма и проникли внутрь для проведения богослужения rv.npu.gov.ua

Вчера в селе Малинск в Ровенской области произошел религиозный конфликт, в результате открыли 12 уголовных дел.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

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"Очередной инцидент между представителями двух религиозных общин возник вчера, 3 сентября, на территории церкви в селе Малинск. Сообщение о конфликте с неизвестными лицами, которые срезали замки на дверях храма, пытаются вынести оттуда вещи и получении телесных повреждений местными жителями в полицию начали поступать с 7:30", - сообщили в полиции.

Следственная группа установила, что представители приходского совета Петр-Павловской прихода Ровенской епархии ПЦУ срезали замки на входных дверях храма и проникли внутрь для проведения богослужения. Это спровоцировало конфликт между 60 представителями религиозных общин, который перерос в драку возле церкви. Во время драки 11 местных жителей получили телесные повреждения: ушибы и ссадины.

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"В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по статье 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство) следователи Березновского отделения полиции изъяли документы, которые, по словам представителей Петро-Павловской прихода Ровенской епархии ПЦУ, подтверждают их право собственности на храм. Кроме того, по 11 фактам причиненных умышленных легких телесных повреждений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации части 1 статьи 125 УК Украины. Следственные действия продолжаются", - прокомментировали в полиции.

Как сообщалось, 11 марта священники УПЦ МП заблокировали храм в Ровенской области.

15 апреля в Ровенской области священника МП выгнали из храма под крики “Ганьба“.

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