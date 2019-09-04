ГБР объявило конкурс на 268 мест оперативников

Разрешения открытия конкурса в ведомстве ждали 1,5 года.

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Государственное бюро расследований объявляет конкурс на 268 должностей оперативных работников. Об этом заявил директор Бюро Роман Труба, передает Судебно-юридическая газета.

"Этот конкурс уникален не только для ГБР, но и для системы правоохранительных органов страны в целом. Мы первые, кто сможет взять на работу оперативника прямо с университетской скамьи правовых факультетов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что разрешения открытия конкурса в ведомстве ждали 1,5 года - пока Верховная Рада внесет изменения в законодательство, а все документы будут утверждены Кабинетом министров.

Теперь силовики смогут без помощи коллег-правоохранителей осуществлять оперативное сопровождение, проводить оперативно-розыскную работу, выявлять преступления, предотвращать их.

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"Поэтому, я призываю всех - молодых и опытных, инициативных и профессиональных, настойчивых и добродетельных - попробовать свои силы. Следите за нашим сайтом, там уже в ближайшее время будут все детали", - резюмировал Труба.

Напомним, ранее экс-президент Петр Порошенко не явился на допрос в ГБР.

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