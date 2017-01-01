Четверть украинцев воспринимает взятку, как норму жизни - соцопрос

Каждый десятый украинец хотя бы раз давал взятку в течение последнего года.

25% украинцев считают взятку нормой жизни. Такие результаты были получены Фондом “Демократические инициативы имени Илька Кучерива“ в ходе исследования, в рамках которого изучалась оценка населением Украины качества административных услуг. Об этом рассказала директор Фонда Ирина Бекешкина во время пресс-конференции в Укринформе.

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Она акцентировала внимание на том факте, что украинцы зачастую дают взятки по собственной инициативе, считая это нормальным положением вещей. При этом 32,1% респондентов уверены, что дача взятки позволяет решить проблему легче и проще.

С другой стороны 19,7% опрошенных заявили, что вынуждены были давать взятки, поскольку этого от них требовали. В ходе опроса социологам также удалось выяснить, что 8,8% респондентов или члены их семей в течение последнего года хотя бы раз давали взятку при обращении за административными услугами.

Напомним, правоохранители задержали мошенников, вымогавших взятки от имени Зеленского. Арест был произведен прямо под окнами Офиса президента.

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