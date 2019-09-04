Зеленский уволил Кулебу с должности постпреда при Совете Европы

Кулеба был назначен представителем Украины при Совете Европы в марте 2016 года.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дмитрия Кулебу, ранее ставшего вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы.

Об этом говорится в президентском указе №650/2019 от 4 сентября.

“Уволить Кулебу Дмитрия Ивановича с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы“, - говорится в указе.

Отметим, Дмитрий Кулеба был назначен представителем Украины при Совете Европы в марте 2016 года. С 29 августа 2019 года он занимает пост вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Как сообщалось, 5 июля посол Украины в Совете Европы призвал не драматизировать отъезд делегации ПАСЕ из Киева.

30 июля, Украина отозвала посла в Совете Европы.

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