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Зеленский уволил Кулебу с должности постпреда при Совете Европы

Комментариев: 1
Кулеба был назначен представителем Украины при Совете Европы в марте 2016 года.
Дмитрий Кулеба уволен
Дмитрий Кулеба уволен
infa.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дмитрия Кулебу, ранее ставшего вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы.

Об этом говорится в президентском указе №650/2019 от 4 сентября.

“Уволить Кулебу Дмитрия Ивановича с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы“, - говорится в указе.

Отметим, Дмитрий Кулеба был назначен представителем Украины при Совете Европы в марте 2016 года. С 29 августа 2019 года он занимает пост вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Как сообщалось, 5 июля посол Украины в Совете Европы призвал не драматизировать отъезд делегации ПАСЕ из Киева.

30 июля, Украина отозвала посла в Совете Европы.

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Теги: Дмитрий Кулеба, уволен, Совет Европы
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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    04.09.2019, 17:51
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
А кого назвал на его место? И когда назначит будет ли новый человек хорошо знать иностранные языки?
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