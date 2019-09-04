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Активистка Майдана стала замглавы АП

Комментариев: 5
Анна Коваленко – активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана.
Зеленский взял в ОП волонтерку Майдана
Зеленский взял в ОП волонтерку Майдана
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем главы Офиса президента. Соответствующий указ №653/2019 опубликован на сайте главы государства.

“Назначить Коваленко Анну Николаевну на должность Заместителя Руководителя Офиса президента“, - говорится в указе.

Анна Коваленко – активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информполитики. 

Ранее ГБР открыло уголовное производство против Андрея Парубия.

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Теги: Офис президента, Зеленский, волонтер
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Комментариев (5)
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asfd0    04.09.2019, 17:51
Оценка:  0
asfd0
Та называйте уже Активистка гос.переворота, а то что такое майдаун мало кто вспомнит
Miha_89    04.09.2019, 17:29
Оценка:  0
Miha_89
м-да, знали ли в театральном, когда с нее гамлета преподы вытягивали, что они обучают человека, который в будущем будет отвечать за политику в сфере обороны и армии всей страны. Социальные лифты в действии
Адекваты    04.09.2019, 17:25
Оценка:  +1
Адекваты
Это та,что на ток-шоу в шлёпанцах рваных приходила?
Коляка    04.09.2019, 16:56
Оценка:  +2
Коляка
Все пропало! Зеля прогнулся под упоротых майдаунов
colavova    04.09.2019, 17:22
Оценка:  -4
colavova
пуйло повесилось?
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