Активистка Майдана стала замглавы АП
Анна Коваленко – активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана.
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Президент Владимир Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем главы Офиса президента. Соответствующий указ №653/2019 опубликован на сайте главы государства.
“Назначить Коваленко Анну Николаевну на должность Заместителя Руководителя Офиса президента“, - говорится в указе.
Анна Коваленко – активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информполитики.
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