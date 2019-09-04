Активистка Майдана стала замглавы АП

Анна Коваленко – активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана.

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Президент Владимир Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем главы Офиса президента. Соответствующий указ №653/2019 опубликован на сайте главы государства.

“Назначить Коваленко Анну Николаевну на должность Заместителя Руководителя Офиса президента“, - говорится в указе.

Анна Коваленко – активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информполитики.

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