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"Не собираемся останавливаться": Супрун прокомментировала увольнение

Комментариев: 3
Ульяна Супрун отметила, что "ее команда ни в коем случае не собирается останавливаться".
Таким фото Супрун проиллюстрировала пост
Таким фото Супрун проиллюстрировала пост
facebook.com

Экс и о министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала решение Кабмина о ее увольнении. Соответствующий пост появился на странице Ульяны в Facebook

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“Сегодня Правительство своим решением освободил меня и моих заместителей. Больше не исполняю обязанности Министра здравоохранения Украины“ - отметила она.

“Человек в центре внимания системы здравоохранения, доступ к качественным и эффективным лекарствам и медицинским услугам, возврат уважения врачам, медсестрам и пациентам - это то, что было нашими главными целями в ежедневной работе все эти три года.

Ранее сообщалось о том, что Ульяна Супрун официально уволена. Кабинет министров Украины сегодня принял решение об увольнении Супрун.

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Теги: Ульяна Супрун, увольнение
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Комментариев (3)
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asfd0    04.09.2019, 17:47
Оценка:  0
asfd0
Прям как петя, тот тоже гиперактивный стал перед посадкой)))))
Miha_89    04.09.2019, 17:26
Оценка:  +3
Miha_89
Ни одной цели не достигнуто. Покуражились за счет налогоплательщиков , и хватит
Адекваты    04.09.2019, 17:23
Оценка:  +4
Адекваты
Уберите эту бешеную бабку.Надоела.
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