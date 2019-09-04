"Не собираемся останавливаться": Супрун прокомментировала увольнение

Ульяна Супрун отметила, что "ее команда ни в коем случае не собирается останавливаться".

Экс и о министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала решение Кабмина о ее увольнении. Соответствующий пост появился на странице Ульяны в Facebook.

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“Сегодня Правительство своим решением освободил меня и моих заместителей. Больше не исполняю обязанности Министра здравоохранения Украины“ - отметила она.

“Человек в центре внимания системы здравоохранения, доступ к качественным и эффективным лекарствам и медицинским услугам, возврат уважения врачам, медсестрам и пациентам - это то, что было нашими главными целями в ежедневной работе все эти три года.

Ранее сообщалось о том, что Ульяна Супрун официально уволена. Кабинет министров Украины сегодня принял решение об увольнении Супрун.

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