"Богдан Моторс" поставит ВСУ партию универсальных военных внедорожников

На заводе "Богдан" начали производство новых внедорожников для армии.

Черкасский автосборочный завод “Богдан Моторс“ приступил к работе над госзаказом по изготовлению партии многоцелевых внедорожников “Богдан-2351“, предназначенных для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает официальный сайт предприятия.

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Эта легкая, но достаточно мощная модель автомобиля получила множество положительных отзывов от украинских военных, уже успевших опробовать ее на практике. Машина отличается высокой проходимостью и неприхотливостью в эксплуатации, что особенно важно в условиях фронта.

В ходе тестовой эксплуатации в зоне проведения ООС модель “Богдан-2351“ была опробована в различных ролях. Внедорожник использовался для сопровождения патрулей ОБСЕ, служил автомобильной базой для комплекса контрбатарейной борьбы AN / TPQ-49 и других артиллерийских систем.

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Видео с прошлогодней презентации модели “Богдан-2351“:

Напомним, ВСУ в скором времени перейдут на новую систему управления. В частности планируется разделить должности главнокомандующего и начальника Генштаба.

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