Зеленский учредил День безопасности пациентов

Президент подписал указ о введении новой важной даты. Отныне в нашей стране появится День безопасности пациентов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится День безопасности пациентов.

Согласно Указу № 648/2019 от 4 сентября 2019 года, День безопасности пациентов будет проводиться ежегодно 17 сентября.

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В документе отмечается, что решение было принято, "признавая обеспечения безопасности пациентов одним из важных элементов предоставления качественной медицинской помощи и поддерживая решение 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее новый министр назвала первые шаги Минздрава. Зоряна Скалецкая назвала приоритеты в работе ведомства, анонсировала реформу вторичного звена уже в 2020 году, но заявила, что еще не все украинцы покрыты первичным звеном.

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