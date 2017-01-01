Украили 54 млн гривен: Экс-руководителей кредитного комитета будут судить за хищения

Кредитные средства фигуранты присваивали, а фиктивным заемщикам выплатили от 200 до 500 долларов.

В Киеве разоблачили бывших руководителей кредитного комитета финансового учреждения, которые действуя в составе организованной преступной группы завладели денежными средствами в сумме более 54 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

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“Установлено, что в течение 2017 года бывший председатель кредитного комитета вместе с заместителем, должность которого в то время занимал его сын, и еще одним лицом подыскали 11 граждан, на имя которых под залог несуществующих элитных транспортных средств предоставили денежные средства кредитного комитета в виде займов. Указанные кредитные средства фигуранты присвоили, а фиктивным заемщикам выплатили разовое денежное вознаграждение в сумме от 200 до 500 долларов“, - говорится в сообщении.

Кроме того, введя в заблуждение 6 граждан, злоумышленники предложили последним выплатить наличными полученные по договорам займа средства, без процентов, якобы для окончательного погашения задолженностей. Однако полученные от заемщиков средства злоумышленники в кассу не внесли, а распорядились ими по своему усмотрению, отметили в прокуратуре.

Как сообщалось 8 августа, в Одессе менеджер госбанка за взятки списывал проблемные кредиты.

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