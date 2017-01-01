“Двоевластие в Киеве это не хороший шаг”: Кличко прокомментировал свое увольнение

Мэр Киева, которого сегодня уволил Кабмин, прокомментировал это решение.

Мэр Киева Виталий Кличко уверен, что сегодняшнее решение Кабмина касательно его увольнения, является прямым шагом к двоевластию в столице. Об этом он сказал во время сегодняшнего брифинга.

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Он подчеркнул, что с решением правительства, конечно же, не согласен и уволить его могут киевляне, которые голосовали за Кличко-мэра, а не новые министры.

Сегодня правительство одобрило представление Президенту об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Теперь решение за главой государства. Он должен подписать или отклонить представление Кабинета министров. То есть, правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице таки было введено двоевластие. А по сути - прямое президентское правление, - заявил Кличко.

Также мэр Киева сознался, что будет защищать свое право возглавлять КГГА. Он подчеркнул, что ему не нужны должности и персональное кресло.

Однозначно будем защищать ... еще раз хочу сказать мне персональное кресло и должности не нужны, должны быть принципиальные вещи, двоевластие в Киеве это не хороший шаг, - отметил он.

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Кличко заявил, что у него еще есть много проектов на стадии реализации, которые он хотел бы закончить перед тем, как уйдет в отставку.

Скажу одно: я, как избранный киевлянами мэр, буду и дальше работать и воплощать те изменения, которые мы начали в столице. Это немало проектов, сегодня в стадии реализации, и которые я обещал киевлянам воплотить. Кличко могут освободить только киевляне, которые на выборах избрали его мэром, и возложили ответственность за изменения и преобразования в столице! - добавил он.

Напомним, Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА. Решение теперь за президентом Зеленским.

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