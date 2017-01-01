По всей Украине с самолетов будут сбрасывать вакцину от бешенства хищников

Самолеты оснащены специальными системами регистрации сброса вакцины.

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В Украине стартовала осенняя кампания по иммунизации диких плотоядных животных от бешенства с помощью авиатранспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

“Во время кампании с помощью авиатранспорта будет обработана вся территория Украины за исключением территорий, подпадающих под запрет полетов самолетов (зону NOTAM), при этом будет применяться специальная антирабическая вакцина для пероральной иммунизации плотоядных животных“, - говорится в сообщении.

По словам Госпродпотребслужбы, обработают весь ареал кроме населенных пунктов и водных плесов с учетом территории обитания лисиц, а по всей местности равномерно разложат приманки. Саму вакцину распространят с помощью самолетов, оснащенных GPS и системами регистрации сброса вакцины.

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“Систематическое проведение пероральной вакцинации диких плотоядных животных против бешенства снизит, а в дальнейшем - освободит территорию Украины от бешенства природно-очагового типа“, - уверяют в Госпродпотребслужбе.

Как сообщалось в феврале 2018 года, бешеный енот заблокировал работу КПП в Черниговской области.

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