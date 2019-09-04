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Послы ЕС продлили индивидуальные санкции против РФ

Комментариев: 1
На первом заседании после летнего перерыва Coreper согласовал продление антироссийских санкций до марта 2020 год.
ЕС согласовал санкции против РФ
ЕС согласовал санкции против РФ
УНИАН

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Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) принял решение продлить на полгода индивидуальные санкции против России. Об этом сообщил посол Украины в ЕС Николай Точицкий в Twitter.

“На первом заседании после летнего перерыва Coreper согласовал продление антироссийских санкций до марта 2020 года“, - пишет он.

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“Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остаются неизменными приоритетами повестки дня ЕС. Рассчитываю, что этот курс будет продолжен и новым руководством институтов ЕС“, - добавил Точицкий.

Напомним, ранее Еврокомиссия назначила спецсоветника президента Евросовета в Украине.

 

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Теги: послы, ЕС, Украина, РФ, санкции
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Комментариев (1)
Рондол    04.09.2019, 18:16
Оценка:  -1
Рондол
Против России индивидуальные, а всей Украине запрещено поставлять фрукты
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