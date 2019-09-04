Послы ЕС продлили индивидуальные санкции против РФ

На первом заседании после летнего перерыва Coreper согласовал продление антироссийских санкций до марта 2020 год.

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Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) принял решение продлить на полгода индивидуальные санкции против России. Об этом сообщил посол Украины в ЕС Николай Точицкий в Twitter.

“На первом заседании после летнего перерыва Coreper согласовал продление антироссийских санкций до марта 2020 года“, - пишет он.

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На І-му засіданні після літньої перерви Корепер погодив продовження антирос. санкцій до березня 2020р. Підтримка суверенітету і терит. цілісності 🇺🇦 залишаються незмінними пріоритетами порядку денного ЄС. Розраховую, що цей курс буде продовжений і новим керівництвом інституцій ЄС pic.twitter.com/MpsYSATwli — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) September 4, 2019

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“Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остаются неизменными приоритетами повестки дня ЕС. Рассчитываю, что этот курс будет продолжен и новым руководством институтов ЕС“, - добавил Точицкий.

Напомним, ранее Еврокомиссия назначила спецсоветника президента Евросовета в Украине.

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