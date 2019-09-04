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Гончарук прокомментировал налог для айтишников

Комментариев: 3
Премьер Алексей Гончарук утверждает, что крупнейшие IT-компании согласились платить дополнительный налог.
В Украине намерены ввести новый налог на IT-отрасль
В Украине намерены ввести новый налог на IT-отрасль
пресс-служба Кабмина

Идея создания Фонда развития человеческого капитала, который будет финансироваться за счет налогов с IТ-отрасли, дискутировалась в течение трех последних месяцев. Об этом сказал на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

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Как отметил премьер, главная идея заключается в том, чтобы помочь IT-отрасли сконцентрировать ресурс, которым она сама будет руководить, и решать проблемы, которые сдерживают ее развитие.

У нас сейчас явная проблема с университетами, которые выпускают новых молодых людей. У нас явная проблема с тем, что молодые люди уезжают из страны, - сказал он.

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Гончарук считает, что для решения проблем нужно "организовать отрасль, которая сегодня является локомотивом, которая сегодня растет".

Премьер сообщил о встречах с "десятками менеджеров крупных компаний". По его словам, новый налог - "это согласованная с ними модель".

Гончарук заявил, что вмешательство государства в деятельность Фонда развития человеческого капитала будет минимальным.

В то же время правительство продолжает собирать мнения представителей отрасли.

Мы допускаем, что модель может быть изменена, - сказал он.

Напомним, украинским айтишникам предложат платить налог в Фонд развития человеческого капитала. Кабмин намерен создать новый фонд, в котором будут аккумулироваться средства для поощрения талантливой молодежи в IT-отрасли. 

 

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Теги: налоги, IT-технологии, IT-специалисты, Алексей Гончаренко, айтишник
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Комментариев (3)
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СтальнаяКрыса    04.09.2019, 18:07
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
У моего знакомого сын закончил курсы айтишников- "академия Шаг". Окончил в мае, на отлично. Но найти работу не мог. Живут они в Никополе. В мае жили у меня отец искал работу по ремонту быт техники, а его сын искал работу айтишника.
ВосставшийИзБана    04.09.2019, 18:00
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"Помимо 5%-го единого сбора, 1,5%-го военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат, глава ГНС предполагает введение сбора на развитие человеческого капитала. "

Чудесно! Облегчили! Сейчас СПД 3 группы платят 5% единого налога и ЕСВ с ОДНОЙ минимальной зарплаты. Теперь будут платить с ДВУХ, плюс
ВосставшийИзБана    04.09.2019, 18:02
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
военный сбор и 5% на подготовку конкурентов.
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