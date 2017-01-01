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В Белой Церкви мошенница выманивала у детей золотые украшения

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В полиции возбудили два уголовных дела.
Полиция просит сообщить, если еще кто-то стал жертвой мошенницы
Полиция просит сообщить, если еще кто-то стал жертвой мошенницы
kv.npu.gov.ua

В городе Белая Ценрковь Киевской области 33-летняя местная жительница входила в доверие к маленьким детям на игровых площадках и выпрашивала у них золотые украшения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

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“Обращаемся к гражданам. Если вы узнали женщину на фото и стали жертвой преступления, обращайтесь в полицию“, — сообщили в полиции.

Правоохранители возбудили уголовные дела по ч. 1 ст.185 (кража) и ч. 1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в декабре 2018, в Житомире воспитательница детсада крала у детей золотые украшения.

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Теги: Киевская область, воровка
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