В Белой Церкви мошенница выманивала у детей золотые украшения
В городе Белая Ценрковь Киевской области 33-летняя местная жительница входила в доверие к маленьким детям на игровых площадках и выпрашивала у них золотые украшения.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
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“Обращаемся к гражданам. Если вы узнали женщину на фото и стали жертвой преступления, обращайтесь в полицию“, — сообщили в полиции.
Правоохранители возбудили уголовные дела по ч. 1 ст.185 (кража) и ч. 1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось в декабре 2018, в Житомире воспитательница детсада крала у детей золотые украшения.
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